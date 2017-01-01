39 загиблих, десятки поранених внаслідок теракту в нічному клубі в Стамбулі

Озброєний чоловік увірвався в нічний клуб «Рейна» в історичному районі Стамбула, де сотні людей відзначали Новий рік, і відкрив стрілянину. За останніми даними, загинули 39 людей, як мінімум 69 отримали поранення. З упізнаних жертв теракту, 15 були іноземцями. Серед загиблих був також один поліцейський. Глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що пошуки терориста тривають.

«Вони намагаються посіяти хаос, деморалізувати наших людей, дестабілізувати нашу країну своїми мерзенними атаками, які направлені проти мирних жителів», - заявив президент Реджеп Ердоган. «Ми будемо зберігати спокій як нація, будемо стояти поряд і ніколи не поступимось цим брудним іграм», - додав президент.

Президент США Барак Обама висловив співчуття у зв'язку з терактом, і розпорядився надати Туреччині всю необхідну допомогу.

«США категорично засуджують жахливий терористичний акт в нічному клубі в Стамбулі», - йдеться в заяві представника Ради національної безпеки при Білому домі Неда Прайса. «Те, що подібне звірство було скоєно проти невинних людей, демонструє варварство нападників. Наші думки і молитви з сім'ями і близькими загиблих, і ми бажаємо якнайшвидшого відновлення пораненим. Ми підтверджуємо підтримку США нашого союзника по НАТО Туреччини в спільному прагненні протистояти всім формам тероризму і здолати їх».

Представник Держдепартаменту Марк Тонер в окремій заяві також підкреслив, що «атака лише підсилює нашу серйозну рішучість працювати з урядом Туреччини в області протидії тероризму».