Після візиту в Україну сенатори США заявили у Грузії, що домагатимуться жорстких санкцій щодо Росії

Сенатори-республіканці Джон Маккейн та Ліндсі Ґрем, а також сенатор-демократ Еймі Клобучар після візиту в Україну вирушили до Грузії, де 1 січня заявили, що домагатимуться від Конгресу ухвалення більш жорстких санкцій щодо Росії і її президента Володимира Путіна.

«Ми сподіваємося зробити 2017-й роком відповідальності за злочини. Пора стримати Путіна. Настав час для нових санкцій, що тяжко вдарять по ньому персонально, так і по енергетиці Росії і банківському сектору», – сказав у Тбілісі в неділю сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Ґрем.

Грем разом з Джоном Маккейном (сенатор-республіканець від штату Арізона) та Еймі Клобучар (сенатор-демократ від штату Міннесота) прибули з дводенним візитом до Тбілісі для участі в засіданні Грузія-НАТО.

«Ми наполегливо закликаємо наших колег ухвалити більш значущі та жорсткі санкції проти Росії через її хакерський напад на Сполучені Штати», – сказав Джон Маккейн, додавши, що існують «очевидні докази» втручання саме Росії у електронні ресурси Демократичної партії США.

Сенатори відвідали село Хурвалеті на адміністративній межі поблизу контрольованого російськими військами регіону Південна Осетія.

«Нині дуже складні і важкі часи, – сказав Маккейн. – Ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб підтримати повну незалежність, свободу і територіальну цілісність Грузії».

Американські сенатори також планують зустрітися з прем’єр-міністром Грузії Ґеоргі Квірікашвілі та президентом Ґеоргі Маргвелашвілі 2 січня, а також відвідати навчальний центр НАТО в Крцаніси.

Ґрем сказав, що троє сенаторів після повернення розкажуть Конгресу і всім іншим «що Росія зробила Прибалтиці і що робить в Україні».

Американські сенатори Джон Маккейн, Ліндсі Ґрем та Еймі Клобучар прибули в Україну 30 грудня. Того ж дня Маккейн і Ґрем, які активно виступають на захист України та закликають виконавчу владу США надати Києву летальну зброю для протидії агресії Росії, отримали державні нагороди «за вагомий персональний внесок у зміцнення відносин між Україною та США». Наступного дня троє сенаторів разом з президентом України вітали українських військових у командному пункті в районі села Широкина під Маріуполем.

В інтерв’ю Радіо Свобода сенатори заявили, що в новому році Конгрес США має намір схвалити нові санкції проти Росії. За словами сенаторів, ці санкції вдарили б по банківському й енергетичному секторах російської економіки. Законодавці висловили сподівання, що новообраний президент США Дональд Трамп долучиться до зусиль Конгресу щодо протидії агресії Росії у світі.