Дональд Трамп заявив, що має нову інформацію про хакерські атаки на США

Обраний президент США Дональд Трамп знову висловив сумніви з приводу висновків американської розвідки про те, що Росія втручалася в хід президентських виборів за допомогою хакерських атак. Саме на основі цих висновків розвідки, президент Барак Обама днями ввів санкції проти російських розвідувальних відомств, шести громадян Росії та видворив 35 дипломатів, які, як він заявив, були шпигунами.

Трамп заявив журналістам у Флориді, що він хоче переконатися в надійності джерел американської розвідки. «Це дуже серйозне звинувачення, і я хочу, щоб вони були впевнені», - сказав він.

За його словами, було б «несправедливо» висувати звинувачення проти Москви, якщо в цьому є якась невизначеність.

Обраний президент, який через 19 днів вступить на посаду 45-го президента США, заявив, що має інформацію відносно претензій Вашингтона до Росії, яка не була оприлюднена. «Дізнаєтеся у вівторок або середу», - повідомив він.

«Я знаю багато про хакерську діяльність, - сказав він. - Злом дуже важко довести. Так що, це може бути хтось інший. Я знаю те, що інші люди не знають, так що вони не можуть бути впевнені в ситуації ». Трамп каже, що жоден комп'ютер не може захистити конфіденційну інформацію.

«Якщо у вас є щось важливе, напишіть це, і нехай це доставить кур'єр, у старий спосіб, тому що жоден комп'ютер не може бути надійним, - сказав Трамп. – Мені все одно, що там говорять, жоден комп'ютер не є надійним».

Трамп опублікував два різних новорічних послання в Твіттері. В одному він згадав про передвиборчу кампанію і перемогу над Гілларі Клінтон.

«Вітаю з Новим роком всіх, включаючи багатьох моїх ворогів і тих, хто боровся зі мною і зазнав настільки серйозної поразки, що тепер вони не знають, що робити, - написав він. Любові!»

Пізніше він опублікував інший твіт: «Вітаю всіх американців з Новим роком. Численних благ всім вам! ».

«Сподіваюся на чудовий і заможний 2017 рік, коли ми будемо працювати разом, щоб" знову зробити Америку великої "», - написав він, використовуючи свій передвиборчий слоган.

Трамп провів останні дні 2016 року в своєму особняку на березі Атлантичного океану, обговорюючи з радниками нові призначення на вищі посади в уряді. Він також почав роботу над своїй інавгураційній промовою, з якої він виступить 20 січня.