Американський експорт енергоресурсів росте

Дослідження показують, що США можуть стати експортером енергоресурсів завдяки новим технологіям, які стають все більш ефективними. Майже дворазове збільшення видобутку нафти в США за останні кілька років перешкоджає спробам нафтового картелю ОПЕК відновити контроль над ринками енергоносіїв. Крім того, слід зазначити, що аналітики регулярно недооцінювали вплив стрімко розвиваються технологій виробництва енергії.

Розвиток виробництва енергії в США при відносно повільному зростанні попиту означає, що у найбільшої економіки світу, ймовірно, буде надлишок енергоресурсів, вважає глава американського Агентства енергетичної інформації Адам Сімінскі. «США можуть стати новим експортером енергоресурсів», - підкреслює він.

Кілька років тому пропозиція в нафтовій відрости зросла, а попит практично не змінювався, і ціни на нафту впали. У минулому Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у відповідь на зниження цін скорочувала видобуток, що піднімало ціни. Але на цей раз ОПЕК продовжувала видобуток і дозволила цінам падати.

На думку аналітиків, в ОПЕК сподівалися, що низькі ціни дозволять усунути конкурентів з високими витратами. Мова, в першу чергу, йде про американські компанії, що використовують передові технології, такі як гідророзрив пласта. Передбачалося, що після цього виробники з низькими витратами, такі як Саудівська Аравія, зможуть підняти ціни і отримати більший прибуток.

Однак експерт з енергетики з Держдепартаменту Амос Хінштейн вважає, що стара тактика в новій ситуації не спрацювала. За його словами, багато американських виробників значно підвищили ефективність. «Стійкість виробництва означає для ОПЕК, що США нікуди не йдуть, видобуток сланцевої нафти нікуди не йде, і зниженням цін результатів не досягти», - уточнює аналітик.

Світові ціни на нафту дещо підвищилися після листопадового угоди країн ОПЕК та інших провідних країн-виробників нафти про зниження видобутку. Однак науковий співробітник Американського інституту підприємництва Бенджамін Зайкер зазначає, що багато виробників стикаються з серйозними економічними проблемами, що підриває угоду. «Я сумніваюся, що ця угода протримається», - зазначає Зайкер.

Однак навіть якщо воно буде працювати, то це, як вважають експерти, змусить сланцеві компанії виробляти ще більше нафти, що, в свою чергу, призведе до перенасичення ринку і нового зниження цін.