Французькі соціалісти обирають свого кандидата в президенти

Соціалістична партія Франції проводить у неділю внутрішньопартійні вибори. Серед семи претендентів на право змагатися за президентське крісло від соціалістичної партії лідирує колишній прем’єр-міністр країни Мануель Валь. Його головні суперники – претендент з крайньо-лівими поглядами Арно Монтебур та Бенуа Гамон – обидва колишні міністри. Два переможця сьогоднішніх праймеріз змагатиметься знову наступної неділі.

На загальних виборах у квітні та травні переможець від соціалістів змагатиметься з кандидатами від консерваторів та націоналістів. Аналітики кажуть, що шанси на перемогу на загальних виборах у соціалістів невеликі через анти-іммігрантські настрої та економічну стагнацію. Очікується, що в першому турі переможе лідер правої політичної сили – Національного Фронту – Марін Ле Пен, що відображає посилення популізму в Європі.

Нинішній президент Франсуа Олланд вирішив не балотуватися через побоювання, що його рекордно низькі рейтинги послаблять шанси соціалістів на перемогу.