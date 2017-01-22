Президент Дональд Трамп запевнив ЦРУ у своїй підтримці

Президент Дональд Трамп під час свого виступу у штаб-квартирі ЦРУ у суботу запевнив розвідку : «Дуже, дуже мало людей можуть виконувати вашу роботу Я хочу, щоб ви знали - я вас дуже підтримую». «Я знаю, можливо, іноді ви не мали необхідну підтримку, тепер ви отримаєте багато підтримки. Можливо, ви скажете – будь-ласка не давайте нам стільки підтримки», - пожартував під час звернення до близько 400 службовців ЦРУ 45-й президент.

Новообраний президент перед інавгурацією неодноразово критикував розвідку за їх розслідування російських хакерських атак на США. Аналітики кажуть, мета візиту президента до ЦРУ - полагодити стосунки з розвідувальною спільнотою, а також зустрітися з керівниками Управління. «Це свого роду пальмова гілка для розвідувальної спільноти», - говорить Акі Перітц, колишній аналітик ЦРУ з питань контр-тероризму. «Службовці ЦРУ – всі дуже розумні люди, вони професіонали, вони добре освічені. Одна підбадьорююча промова не заспокоїть їхні великі тривоги, які вони мають по відношенню до нинішнього президента», - говорить Перітц.

Президент Трамп у своєму зверненні жодного разу не згадав Росію. Він пообіцяв боротися з ІДІЛ, а також звинуватив ЗМІ у провокуванні сварки між ним та розвідувальними агентствами. «Я в стані війни зі ЗМІ. Вони найбільш нечесні люди на планеті. Вони представили все так, ніби я ворогую з розвідкою», - сказав президент. Він також розкритикував ЗМІ за те, що вони показали зображення порожньої Капітолійської галявини в день інавгурації, заявивши, що натовп насправді «простягнувся аж до Вашингтонського Монументу».