В Астану прибули делегати на переговори по Сирії

Делегації сирійської опозиції і уряду в неділю прибули в столицю Казахстану Астану, де в понеділок починаються мирні переговори і перша безпосередня зустріч представників сторін за останній рік.

Російські ЗМІ повідомили в неділю, що в Астані в неділю ввечері пройшла тристороння зустріч представників організаторів переговорів: Росії, Ірану і Туреччини. Росія і Іран виступають на стороні урядових військ президента Башара Асада, в той час як Туреччина і США підтримують повстанців, які домагаються його зміщення.

Очікується, що переговори в понеділок будуть зосереджені на зміцненні припинення вогню на території всієї країни, досягнутого в грудні за посередництва Росії, Ірану і Туреччини, яке, в цілому, дотримується.

Всі сторони, включаючи очолювану США міжнародну коаліцію, заявляють, що їх метою є терористичні угруповання на території Сирії, такі як «Ісламська держава» і філії «Аль-Кайди», які не беруть участі в переговорах, і на яких не поширюється припинення вогню. Однак Сирія і її прихильники, Росія і Іран, також наносили удари по так званим помірним повстанцям, які билися з Асадом протягом шестирічного конфлікту.

Попередні спроби домогтися припинення вогню, що вживаються за участю США і ООН, незабаром провалювалися, коли воюючі сторони порушували перемир'я і звинувачували в цьому один одного. Спецпосланець ООН по Сирії Стаффан де Містура візьме участь в переговорах, які офіційно почнуться в другій половині дня понеділка і триватимуть, принаймні, до вівторка.

За кілька днів до вступу Дональда Трампа на посаду президента США, Росія і Туреччина запропонували йому направити делегацію на переговори. Але, посилаючись на особливості процесу передачі президентської влади, Держдепартамент повідомив, що в переговорах візьме участь посол США в Казахстані Джордж Крол.

Переговори проходять через кілька тижнів після того, як сирійська армія і прихильники Асада взяли під контроль останні райони Алеппо, які утримувалися повстанцями, що стало стратегічною і символічною поразкою противників сирійського президента.