Ле Пен на початку президентської кампанії критикує ЄС і радикальний іслам

Лідер ультраправих Франції Марін Ле Пен почала свою президентську кампанію, пообіцявши поставити Францію на перше місце.

Кандидат від Національного фронту (FN) розкритикувала Європейський союз, масову імміграцію і радикальний іслам.

Вона розповіла своїм прихильникам в східному місті Ліон, що ЄС калічить Францію.

«Якщо ЄС не скориться, то я буду просити французів голосувати на референдумі, щоб піти з цього кошмару», – сказала вона близько трьом тисячам прихильників Національного фронту.

Вона також розкритикувала радикальний іслам.

«Ми не хочемо жити під гнітом або загрозою ісламського фундаменталізму», – сказала Ле Пен.

Згідно з опитуваннями, Ле Пен може розраховувати на найбільшу кількість голосів виборців в першому турі виборів президента Франції 23 квітня. Втім аналітики прогнозують, що їй все ж доведеться піти на другий тур 7 травня, де вона змагатиметься з колишнім банкіром Емануелем Марконом.