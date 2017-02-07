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Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що «не знає точно», що відбувається на Донбасі. Сенатори-демократи провели ніч в Капітолії з наміром блокувати кандидатуру висуванці президента на посаду міністра освіти США Бетсі де Вос. Чи зміг український президент прояснити ситуацію для американського президента і якою є сьогодні позиція Вашингтона щодо України та Росії? Інтерв`ю з інсайдером американської політики Адріаном Каратницьким. Про ці та інші важливі події 7 лютого дивіться в ефірі Час-Time

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