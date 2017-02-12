Дональд Трам запевнив Японію у своїй підтримці після запуску КНДР балістичної ракети

Японський премєр-міністр Шинзо Абе назвав запуск КНДР балістичної ракети середньої дальності, яка впала в Японське море, «абсолютно неприйнятним». Про це він заявив під час спільної з Дональдом Трампом прес-конференції на віллі Мар-о-Лаґо у Флориді.

«Північна Корея має повністю дотримуватися всіх резолюцій Ради Безпеки. Під час наших зустрічей Дональд Трамм запевнив мене, що Сполучені Штати завжди стовідсотково підтримуватимуть Японію. І для того, щоб продемонструвати свою відданість та рішучість, він приєднався до мене на цій прес-конференції», - сказав японський лідер.

В свою чергу президент США заявив: «Я хочу, щоб всі зрозуміли - Сполучені Штати стоять поряд з Японією, своїм великим союзником, на всі сто відсотків». Це перший запуск балістичної ракети з часу інавгурації президента Трампа. Багато аналітиків кажуть, що такий крок КНДР є викликом адміністрації нового президента.

Американський офіційна особа сказала агентству Рейтер на умовах анонімності, що адміністрація Трампа очікувала провокації з боку Північної Кореї відразу після його вступу на посаду та буде розглядати широкий спектр відповідних дій, однак ці кроки будуть виважені, щоб продемонструвати рішучість США уникнути ескалації. Нова адміністрація також, скоріш за все, посилить тиск на Китай з тим, щоб останній виступив стримуючою силою для Північної Кореї, додав неназваний американський посадовець.

США неодноразово повторювали, що ніколи не приймуть ядерних амбіцій Північної Кореї. Після початку роботи нової адміністрації Президент Трамп та Міністр оборони США Джим Маттіс наголосили, що США рішуче підтримуватимуть своїх союзників в Азії проти північно-корейської ядерної загрози.