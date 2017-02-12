МВФ: кроки нової адміністрації США сприятимуть росту американської економіки

Дональд Трамп заявляє, що його пріоритетом на посаді є економіка.Він обіцяє за кілька тижнів оприлюднити "феноменальну" податкову реформу, що створить сприятливий клімат для американських виробників. Президент хоче спрямувати трильйон доларів на інфраструктурі проекти - відбудову доріг, мостів та аеропортів та підписати більш вигідних для країни міжнародні торговельні угоди. Такі сигнали від адміністрації з оптимізмом сприймаються у бізнес середовищі. На всіх головних біржах у США тиждень закінчився з рекордно високими показниками.

В Міжнародному Валютному Фонді кажуть, що кроки нової адміністрації сприятимуть росту американської економіки. Про це Директор-розпорядник МВФ Крістін Лаґард заявила під час світового саміту урядування у Дубаї. МВФ уже збільшив прогноз росту економіки США у 2017-му до 2,3 відсотка, а у 2018-му - до двох з половиною відсотків.

Лаґард при цьому застерегла, що економічні зміни у США можуть негативно вплинути на економіки інших країн, зокрема через укріплення долара:

«Ми маємо небагато інформації, але з того, що ми чуємо, у нас є причини на оптимізм стосовно економічного росту у США. Дуже ймовірно там проведуть податкову реформу, ймовірно ми побачимо додаткові інвестиції у інфраструктуру. Результатом усього цього, правдоподібно, буде економічний ріст у США».

«Але турбує, що це матиме протилежні наслідки для решти світу. І ми вже це бачимо, ринки це очікують. Ми бачимо долар зміцнюється відносно інших валют, ми очікуємо, що у федеральній резервній системі США піднімуть базові ставки запозичення. Для світової економіки це буде важко, іншим країнам треба готуватися», - додає Директор-розпорядник МВФ.