Акції «за» та «проти» права жінок на аборти пройшли у низці американських міст

Цих вихідних у низці американських міст пройшли акції проти права жінок на аборти. Зокрема, учасники протестів виступали проти бюджетного фінансування Американської федерації планування родини - громадської організації, яка виступає за право на контрацепцію та аборти. Федерація також проводить консультації з проблем планування родини та має власні клініки по всій країні.

«Я вірю, що вони забирають невинне життя всередині цього будинку. Я вірю, що ми не можемо свідомо вбивати наших дітей. Якщо життя не починається при зачатті, то коли воно починається?» - каже учасник акції протесту проти абортів

«Я вірю, що про здоров’я жінки можна подбати деінде, там, де не роблять аборти. Гроші платників податків не повинні іти на аборти», - каже противниця абортів Крісні Обфтедаль.

Щоправда, Федерація планування родини не отримує федеральні кошти безпосередньо на здійснення абортів. Натомість, інші її послуги, як то контрацепція та процедури з діагностики раку, частково фінансуються федеральною програмою охорони здоров’я «Медікейд».

«Існує Закон, який обмежує використання федеральних коштів на аборти, за винятком крайніх випадків - зґвалтування, інцесту та коли є загроза життю жінки. Таким чином, припинення фінансування Планованого Батьківства не має нічого спільного з боротьбою проти абортів. Такий крок лише призведе до обмеження жінкам доступу до ракової діагностики, тестування на ВІЛ та інші хвороби, які передаються статевим шляхом», - стверджує Працівниця Федерації Планованого батьківства Крістіна Чен.

На захист Федерації тисячі захисників права жінок на аборти вийшли на вулиці американських міст у ці вихідні. Акції пройшли у Вашингтоні та Нью-Йорку. В Сент-Полі, штат Міннесота, прихильників протиборчих сторін довелося розділяти барикадами.

«Те, що робить Федерація – це надає жінкам доступ до послуг, які рятують життя», - каже захисниця права жінок на аборти Лінда Бенкс.

Минулого місяця президент Дональд Трамп своїм указом заборонив компенсацію з федерального бюджету послуг міжнародних клінік, які здійснюють аборти чи навіть надають інформацію щодо абортів. Противники абортів кажуть – країна рухається у правильному напрямку:

«Я думаю, у нас кращі шанси на перемогу з президентом, який очевидно не є політиком. Я думаю, нам потрібен аутсайдер, наша людина в офісі президента, щоб нарешті настали зміни».

Противники абортів мають серйозну підтримку серед найвищих посадовців країни: віце-президента Майка Пенса та новопризначеного міністра охорони здоров’я Тома Прайса, який неодноразово, підтримував припинення федерального фінансування Планованого Батьківства.

У Федерації кажуть – в 2014 році здійснили 324 тисячі абортів, рекордну кількість за оcтанні роки. Втім, додають – здебільшого жінки звертаються до них зa допомогою з контрацепції, діагностики раку, тестування та лікування хворіб, які передаються статевим шляхом.