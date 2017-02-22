Конфлікт на Донбасі та анексія Криму призвели до погіршення стану прав людини в Україні – правозахисники

Правозахисники зафіксували максимальний з 1930-х років рівень ненависті у політиці

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International («Міжнародна амністія») закликала всіх об'єднатися і відмовитися від демонізації в політиці, що робить світ небезпечним і роз'єднаним.

Щодо України, правозахисники вказують на погіршення ситуації з правами людини.

Це, як зазначають автори річного звіту організації, пов’язане зі збройним конфліктом на Донбасі та анексією Криму.

«На сході України час від часу відбувалися неінтенсивні зіткнення, і обидві сторони порушували угоду про припинення вогню. І українські війська, і сили проросійських сепаратистів продовжували користуватися безкарністю, незважаючи на здійснені порушення норм міжнародного гуманітарного права, включаючи такі військові злочини, як тортури», – мовиться в оприлюдненому 22 лютого в Парижі річному звіті Amnesty International 2016-2017.

За даними правозахисників, обидві сторони конфлікту на Донбасі незаконно затримували людей, підозрюваних у підтримці іншого боку, в тому числі для того, щоб використовувати їх в обмінах полоненими.

Щодо ситуації в окупованому Росією Криму в «Міжнародній амністії» вказують, що незалежні журналісти на півострові не можуть працювати відкрито, а працівники ЗМІ з материкової частини України не можуть потрапити до Криму.

Правозахисники наголошують, що жодне насильницьке зникнення, що сталося після російської окупації, не було розслідувано ефективно.

Україна заслужила похвалу від правозахисників за проведений за підтримки влади Києва у червні 2016 року гей-парад.

У річному звіті експерти AI зазначили серйозні порушення прав людини в 159 країнах, в тому числі, репресії в Туреччині після спроби державного перевороту і жорстку антинаркотичну кампанію на Філіппінах, яка призвела до хвилі масових вбивств.

Організація зафіксувала максимальний з 1930-х років рівень ненависті у політиці. Правозахисники вказують на висловлювання політиків від угорського Віктора Орбана, турецького Реджепа Таїпа Ердогана до американського Дональда Трампа, спрямованих проти іммігрантів, мусульман, політичних інакодумців та інших груп.

Дивіться також: США та Європа - проти визнання Росією паспортів, виданих самопроголошеними республіками у Східній Україні