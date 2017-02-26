Тисячі росіян пройшли маршем пам’яті Бориса Нємцова

За офіційними даними МВС Росії на марш пам’яті Бориса Нємцова в Москві вийшли понад п’ять тисяч людей. Так званий «Білий Лічильник» нарахував понад 15 тисяч осіб. Учасники маршу пройшли маршрутом від Страсного бульвару до Проспекту Сахарова. Кілька вулиць в центрі Москві були заблоковані, маршрут був огороджений металевим парканом та супроводжувався поліцейськими.

55-річного критика режиму Путіна, Бориса Нємцова було вбито 27 лютого, 2015 року на Великому Москворецькому мосту біля Кремля. У скоєнні злочину були звинувачені п’ятеро чеченців Заур Дадаєв, Анзор та Шахід Губашеви, Хамзат Бакаєв та Темірлан Ескерханов. Родина вбитого політика наполягає, що слідчі не змогли встановити замовників вбивства. Президент Путін неодноразово заявляв, що підтримує розслідування вбивства Нємцова.

«Ми зібрались тут з вимогою притягнути вбивць Бориса Нємцова до відповідальності, не лише виконавців, але і організаторів та замовників злочину», - сказав агентству Рейтер організатор маршу, опозиціонер Ілля Яшин.

Учасники тримали плакати «Росія без Путіна» та «Росія буде вільна». «Руки геть від України», - виголошували учасники акції. Перед загибеллю Борис Нємцов завершив роботу над звітом, в якому досліджується участь російських військових в українському конфлікті.

Окремою колоною всередині маршу пройшли кримськотатарські активісти, які приїхали на акцію до Москви з Криму. Протестна колона кримських татар рухалася по вулицях Москви вперше з моменту анексії Криму Росією. Разом з кримськими татарами, що йшли під гаслом «Припиніть репресії в Криму! Свободу українським політв'язням!» і кримськотатарськими прапорами, йшли адвокати Марк Фейгін і Микола Полозов, що захищають кримськотатарських активістів, заарештованих в Криму.

Акції пам’яті Нємцова пройшли у понад 30 містах по всьому світі.