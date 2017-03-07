Час-Time: Як пройшла зустріч Клімкіна з Тіллерсоном

Сьогодні в ефірі Час-Time: Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з держсекретарем США Тіллерсоном. У комітеті з питань асигнувань Сенату США проходять слухання на тему «Російська політика і наміри щодо окремих європейських країн», на яких свідчить Павло Клімкін. Гість студії: міністр фінансів України Олександр Данилюк – говоримо про новий транш кредиту МВФ та арешт Насірова. У Конгресі США не довіряють, що Адміністрація Дональда Трампа буде дотримуватися жорсткої позиції щодо Росії та підготували законопроект, який змусить її це зробити. Майже детективна історія законопроекту «На підтримку стабільності і демократії в Україні».