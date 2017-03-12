Ринок праці у США пожвавився, експерти прогнозують підвищення позикових процентних ставок

У лютому приватний сектор економіки США отримав 235 тисяч нових робочих місць. Такі цифри подає перший з часу інавгурації Дональда Трампа звіт про стан ринку праці. Це більше, ніж очікували експерти, і ознака того, що економіка у хорошому стані, а пересічний споживач довіряє політиці нового головнокомандуючого. Втім, покращення стану ринку праці також означає і підвищення вже у наступні кілька тижнів відсотків на позики для фізичних осіб та бізнесу.

Ще під час виборчої кампанії Дональд Трамп називав щомісячні звіти про стан ринку праці неправдивими:

«Стільки людей не можуть знайти роботу. Рівень безробіття, як ви знаєте, абсолютна вигадка».

Однак, сьогодні Білий Дім, схоже, міняє свою позицію після того, як був оприлюднений кращий, ніж очікувалось звіт.

«Так, я говорив з президентом, і він попросив мене процитувати його дуже чітко – «можливо, раніше вони і були сфабрикованими, але цей [звіт] справжній», - заявив під час брифінгу прес-секретар Білого Дому Шон Спайсер.

Економісти кажуть, що за тиждень вірогідність підвищення позикових процентних ставок збільшилась з 34 відсотків до майже 100. Це питання під час прийняття нової монетарної політики наступного тижня буде обговорювати Федеральний резерв.

«Федеральний резерв обов’язкого буде відштовхуватись від цього останнього звіту», - каже фінансовий експерт Ґас Фоше. Це означає, що фізичні особи будуть платити вищі проценти за іпотечний кредит, а також кредитні картки.

«Це трошки скоротить споживання. Але беручи до уваги, стійкість економічної ситуації – щомісячне збільшення ринку праці на 175-200 тисяч нових робочих місць, зростання зарплат – не думаю, що повільне на невелике підвищення позикових процентних ставок призведе до значного уповільнення споживання», - додає Фоше.

Таким чином, економіка країни наблизилась до стану, коли будь-хто, охочий знайти роботу, зможуть це зробити. Наступний виклик, кажуть експерти – забезпечити ринок знайти кваліфікованих кадрів на нові вакансії. І ключовим для цього є залучення нових іммігрантів.

«Насправді, зростання ринку праці у нашій країні наполовину відбувається за рахунок іммігрантів. Якщо ми обмежимо імміграцію, якщо ми скоротимо кількість іммігрантів, якщо ми ускладнимо іммігрантам життя, якщо вони поїдуть і не повернуться, зростання ринку праці уповільниться», – запевняє аналітик агентства Moody’s Марк Занді.

Інша хороша новина – зростання зарплат. З початку року вони збільшились на майже три відсотка. Економісти прогнозують, що така тенденція збережеться.