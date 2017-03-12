Ердоган звинуватив Нідерланди у «нацизмі та фашизмі»

Президент Туреччини Реджеп Ердоган попередив Нідерланди у неділю, що вони «заплатять відповідну ціну» за те, що відмовили міністру закордонних справ Мевлюту Чавушоглу у вїзді в країну та видворили іншого міністра з тим, щоб останні не змогли взяти участь у демонстраціях разом з турецькими іммігрантами. Ердоган звинуватив голландський уряд, свого союзника по НАТО, у проявах «нацизму та фашизму», заявивши, що лише репресивний режим міг не дозволити офіційним особам вїзд в країну.

Міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу заборонили приземлитися в Нідерландах через зростаюче неприйняття кампанії, яку турецька влада веде в країнах Європейського Союзу напередодні квітневого референдуму в Туреччині, за допомогою якого Ердоган домагається розширення своїх повноважень. Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив у неділю, що Анкара "найжорсткішим чином» відреагує на «неприйнятну поведінку» нідерландської сторони.

Турецька влада зі своєї сторони заблокували будівлю посольства Нідерландів в Анкарі та заявили, що присутність в країні посла Нідерландів небажано. Премєр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав заяви Ердогана «божевільними». «Туреччина – горда країна. Нідерланди – горда країна. Ми не можемо будувати стосунки в умовах таких погроз та шантажу», - заявив Рютте.

Раніше в неділю в Роттердамі відбулися зіткнення між нідерландської кінною поліцією і прихильниками турецького уряду, які виступали проти заходів, вжитих щодо турецьких міністрів. Перед зіткненнями близько двох тисяч демонстрантів зібралися біля консульства Туреччини в Роттердамі, другого за величиною міста в країні, щоб висловити підтримку уряду президента Реджепа Тайіпа Ердогана.

Незабаром після півночі поліція почала витісняти демонстрантів з території навколо консульства. Як повідомляє інформагентство AFP, піші та кінні поліцейські застосували силу, намагаючись відтіснити натовп.

Після інциденту Чавушоглу заявив, що Туреччина «вживе всіх необхідних заходів» проти Нідерландів. Раніше він пригрозив ввести жорсткі економічні і політичні санкції.