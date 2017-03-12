Розвідка Британії запропонувала британським партіям допомогу в протидії кібератакам

Британський Національний Центр з Кібербезпеки каже, що направив листа лідерам національних політичних партій, у якому запропонував допомогу з посилення безпеки їх кібермереж. Про це повідомляє видання «Sunday Times». Британські розвідники діють у світлі звинувачень росіян у спробі втрутитись в американські президентські вибори минулого року.

«Атаки проти демократичних процесів направлені не лише проти політичних партій. Вони можуть бути здійснені на парламенти, офіси виборчих округів, аналітичні центри, групи політичних активістів та електронні скриньки фізичних осіб», - йдеться у листі. Факт надіслання такого листа Центр підтвердив і агентству Рейтер, втім не підтвердив, що головний кіберризик становить Росія.

Міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив, що «нема доказів, що на поточний момент росіяни причетні до спроб підірвати наш демократичний процес». «Однак, у нас повно доказів того, що росіяни спроможні це зробити. І нема жодних сумнівів, що вони були задіяні у всякого роду брудних трюках», - сказав премєр в телевізійній програмі "Peston on Sunday".

Французький уряд цього місяця через побоювання кібератак відмовився від своїх планів дозволити своїм громадянам за кордоном голосувати по інтернету у парламентських виборах, які відбудуться у червні.