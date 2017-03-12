Пєсков заявляє про відсутність прогресу в поліпшенні відносин з США

Речник Кремля заявляє, що Москва розчарована адміністрацією президента США Дональда Трампа, і про відсутність прогресу в поліпшенні відносин.

Дмитро Пєсков в інтерв’ю телеканалу CNN 12 березня сказав, що в ході виборчої кампанії в минулому році виглядало, що Трамп хоче тісніших відносин і більш тісної співпраці з Москвою.

«На жаль, у нас немає розуміння, коли цей діалог може початися», – сказав Пєсков

У січні спецслужби США оприлюднили звіт про те, що, за їхніми оцінками, президент Росії Володимир Путін наказав здійснити «кампанію впливу» з метою підірвати довіру до виборчої системи США і дискредитувати суперницю Дональда Трампа Гілларі Клінтон.

Також п’ять різних комітетів Конгресу проводять пов’язані з Росією розслідування.

Пєсков розкритикував те, що він назвав «істерією» у США щодо Росії.

«Ми вважаємо, що є реальна небезпека для майбутнього наших двосторонніх відносин, і ми щиро хочемо побачити, що ця істерія підходить до свого логічного завершення», – сказав він.

Дональд Трамп офіційно вступив на посаду президента США у січні 2017 року.