Далія Ґрібаускайте: «Крим це - Україна»

Президент Литви Далія Ґрібаускайте висловилась з приводу третьої річниці анексії Росією українського Криму.
«Свободу можна окупувати, але не можна забрати. Крим - це Україна», - написала у суботу литовський президент у Twitter.
У четвер США заявили про свою прихильність суверенітету і територіальній цілісності України.
У заяві Державного департаменту з приводу третьої річниці "референдуму" Росії в Криму, США підтвердили, що невизнають російський «референдум», і що санкції проти РФ залишатимуться.
«Крим є частиною України. Сполучені Штати знову засуджують російську окупацію Криму і закликають до її негайного припинення. Наші санкції, пов'язані з Кримом, будуть залишатися, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні», - йдеться у заяві виконуючого обов’язки прес-секретаря Державного департаменту США Марка Тонера.
Нагадаємо: Три роки тому - 18 березня 2014 року президент Росії Володимир Путін підписав із самопроголошеними представниками «влади» Криму «договір» про вступ Криму та Севастополя до складу Російської Федерації.
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