Єврейська та мусульманська родини потоваришували через імміграційний указ Трампа

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Запекла дискусія навколо імміграційного указу Дональда Трампа мала доволі несподіваний ефект: згуртування людей різних віросповідань.
Рабин Джордан Бендат-Епл вирішує провідати свого нового друга - мусульманина Фатіга Йилдирима, який мешкає в Шаумбурзі, що у передмісті Чикаго.
Вперше вони зустрілися цьогоріч у січні в Чиказькому аеропорту О'Хара, де брали участь в акції протесту проти указу президента Трампа, що обмежує в’їзд до США для деяких мусульман. Фатіг ніс 7-річну доньку Марієм, а рабин Джордан посадив на плечі 9-річного сина в кіпі. Цей момент уловив фотограф.
Після протесту Фатіг і Джордан обмінялися номерами телефонів. Рабин запросив свого нового друга з родиною в гості. В результаті, їх історію підхопили медіа.
"Це те, за що я готовий стояти, я радий, що заявив про свою незгоду зі забороною публічно", каже Фатіг про участь у протесті. Рабин каже, до акції протесту він приєднався, тому що відчував, що просто мусив проявити солідарність з мусульманською громадою.
"Я не пішов на цей протест аби висловити незгоду з президентом Трампом чи ще з кимось. Я пішов, щоби показати, що я на боці тих людей, які постраждали від цієї заборони", каже рабин та викладач Інституту єврейської духовності Джордан Бендат-Епл.
Після ближчого знайомства спроби друзів пізнати культутру й релігію одне одного продовжилися - за потягуванням турецького чаю та мацою з козячим сиром.
"Моя зустріч із Фатігом не лише подарувала мені можливість мати міжконфесійний діалог, але й отримати справжнього друга. В його родині мене завжди приймають гостинно й з привітністю", розповідає Джордан.
Історія зростаючої дружби між сім'ями єврея та мусульманина отримали національну увагу в розпал заходів депортувати нелегальних іммігрантів та сплеску антисемітських інцидентів.
Фатіг вірить – подібність між їхніми релігіями дійсно могла б покласти край ненависті та фанатизму.
"Іслам, іудаїзм і християнство - всі вони, так чи інакше, належать до Авраамічної релігійної традиції. Тому ми маємо багато подібних історій у всіх цих релігіях. Якщо саме це ми будемо промотувати через міжконфесійний діалог, то ми можемо зупинити фанатизм, ненависть і дискримінацію в світі", вважає Фатіг.
При цьому обидва друга переконані: й для них самих і для їхніх дітей надзвичайно важливо сформувати тісні зв'язки і – відтак – створити толерантніше суспільство.
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