Час-Time: Військова допомога США Україні - подробиці

У Конгресі США сьогодні говорили про Крим. Законодавці та оглядачі наголошували: санкції проти Росії не можна знімати, допоки півострів нелегально анексований. Цього місяця у Палаті представників проголосували за законопроект про національну оборону на 2017-ий фіскальний рік, в якій закладено 150 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Пояснюємо, як насправді Америка надає допомогу. У Верховній Раді України досі дискутують про деталі ініційованого президентом законопроекту про подвійне громадянство. Про усі за і проти президентської ініціативи говоримо із правником та активісткою української громади Іриною Мазур. Про ці та інші важливі події 21 березня дивіться в ефірі Час-Time: