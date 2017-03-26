Партія Меркель перемогла на виборах в Саарі

За даними екзит-полів, правоцентристська партія канцлера Німеччини Ангели Меркель здобула перемогу з великим відривом на виборах у неділю в одній з федеральних земель. Результати виборів стали неприємною новиною для лівоцентристських сил, які сподіваються завдати поразки Меркель на загальнонаціональних виборах у вересні.

Попередні результати голосування в землі Саар показують, що Християнсько-демократичний союз Меркель набирає 40 відсотків голосів, у той час як лівоцентристська Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) – близько 30 відсотків.

Ці вибори вважаються тестом виборчих настроїв перед загальнонаціональними виборами у вересні та тестом популярності Мартіна Шульца – лідера соціал-демократів. Шульц, який повернувся в Берлін з Брюсселя після в Європарламенті з 2010 року, обіцяє навести в країні порядок. Популярність його партії останнім часом зростала.