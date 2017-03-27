Радник Трампа готовий свідчити в справі впливу РФ на вибори в США

Роджер Стоун, зв’язки якого перевіряє ФБР, заявив, що не знає про будь-яку змову передвиборчого штабу Трампа з російською владою





Давній соратник президента Дональда Трампа Роджер Стоун у неділю висловив готовність дати свідчення комітету Конгресу, що розслідує можливе втручання Росії в хід президентських виборів в США в 2016 році і ймовірні зв'язки Москви з виборчим штабом Трампа.



Неофіційний радник Трампа, Стоун заявив в програмі This Week на телеканалі АВС, що не отримав відповіді від комітету Палати представників з розвідки з приводу його пропозиції дати публічні свідчення.



Як і колишній керівник передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт, який також висловив готовність дати свідчення, Стоун знаходиться серед соратників Трампа, контакти і фінансові операції якого перевіряють ФБР та інші відомства в рамках ширшого розслідування можливих зв'язків з російськими офіційними особами, - повідомляла 20 січня газета New York Times.



Не згадуючи будь-яких імен, директор ФБР Джеймс Комі підтвердив на публічних слуханнях в комітеті минулого тижня, що ФБР розслідує можливі зв'язки Росії з передвиборчим штабом Трампа щодо спроб Москви вплинути на торішні президентські вибори.



Стоун заявив, що дуже хотів би дати публічні свідчення. «Я знову повторюю, що у мене не було контактів або змов з російськими офіційними особами, - заявив він телеканалу АВС. - Не було ніякої змови, принаймні такої, про яку я б знав, в кампанії за обрання Дональда Трампа президентом».



На слуханнях в комітеті з розвідки в понеділок 20 березня провідний демократ Адам Шифф висловив стурбованість з приводу контактів Стоуна з засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанджем і хакерським угрупованням Guccifer 2, що взяло на себе відповідальність за атаки на структури Демократичної партії.



Розвідувальне співтовариство США прийшло до висновку, що за атаками під час виборчої кампанії 2016 року стояла Росія, яка заперечує будь-яке втручання. Трамп відкидає ідею про будь-яку координацію між його штабом та Росією і звинувачує демократів і ЗМІ у використанні цієї теми для нападок на нього.

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