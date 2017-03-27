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Час-Time: США закликають уряд Росії негайно звільнити усіх мирних учасників протестів

Час-Time: США закликають уряд Росії негайно звільнити усіх мирних учасників протестів
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США засудили жорстке придушення російською владою акцій протестів, які відбулися напередодні. США уважно слідкують за ситуацією і закликають уряд Росії негайно звільнити усіх мирних учасників протестів. Зять президента США і його спеціальний радник Джаред Кушнер готовий добровільно дати свідчення перед комітетом Сенату з питань розвідки щодо його зв'язків з Росією під час виборчої кампанії. В ООН у понеділок понад 100 країн розпочали безпрецедентні переговори про повну заборону ядерної зброї у світі. Про ці та інші важливі події 27 березня дивіться в ефірі Час-Time:

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