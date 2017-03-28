Час-Time: Головнокомандувач НАТО в Європі розповів, як допомогти Україні

НАТО і США мають продемонструвати силу, щоб стримати російську агресію, - заявив головнокомандувач об’єднаними силами НАТО у Європі Кертіс Скапарротті під час слухання у Конгресі. Він також закликав розглянути надання смертоносної оборонної зброї для України. Президент Трамп підписав указ, яким почав процес скасування більшості екологічних інніціатив адміністрації Обами. Російський мільярдер Олег Дерипаска заявив, що готовий свідчити у Конгресі США і розповісти про свої зв'язки з колишнім главою виборчого штабу Дональда Трампа Полом Манафортом.