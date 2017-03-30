Час-Time: У комітеті з розвідки Сенату США обіцяють розкрити справу російського втручання

Кремль намагався "викрасти американські вибори" - таке заявляють у сенатському комітеті із розвідки і обіцяють розкрити справу російського втручання у демократичні процеси США. Американські сенатори закликають посилити санкції проти російського уряду, який проводить політичні розправи всередині країни, грубо порушує права росіян та продовжує агресію закордоном. Америка може зробити більше - заявив в Атлантичній Раді сенатор-демократ Бен Кардин. Також в ефірі Час-Time дивіться інтерв’ю з Марком Фейґіним – він розповідає про журналіста Романа Сущенко, а також про те, чому неординарні кроки та заяви Надії Савченко шкодять звільненню інших військовополонених.