Польща планує придбати у США системи Patriot для протидії ракетам з Росії

Передбачається, що ці ракети використовуватимуться для перехоплення російських ракет, які базуються в Калінінградській області



Польща має намір до кінця року закупити в США 8 комплексів ПРО Patriot.



Міністр оборони Польщі Антоні Мацєревич повідомив, що мова йде про угоду в розмірі 7,6 млрд доларів, яка стала необхідною в світлі «зростаючої загрози зі Сходу».

Мацєревич пояснив, що ці системи «дозволять гарантувати безпеку польської держави».

Він зазначив, що замовлені комплекси будуть мати бортову командну систему протиповітряної оборони і протиракетної оборони IBCS. Крім того, польське військо отримає багатофункціональну радіолокаційну станцію.



Польща активізувала темпи модернізації своїх збройних сил після анексії українського Криму Росією три роки тому.



Заступник міністра оборони Бартош Ковнацький заявив, що системи Patriot будуть використані для захисту Польщі від російських ракет, які базуються в Калінінградській області.



Виробник Patriot - компанія Raytheon - висловила задоволення тим, що угода наближається до завершення.

Будь-який контракт на продаж передової американської військової технології має бути схвалений Конгресом США.

«Очікуємо, що перший комплекс прибуде до Польщі через два роки після підписання угоди», - сказав глава оборонного відомства Польщі.

Мацєревич сказав, що з погодженням сторонами усіх умов, угоду можна буде підписати вже наприкінці цього року.

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