Посол США в ООН: президент Трамп не перешкоджав моїй критиці на адресу Росії

За словами Ніккі Гейлі, санкції, введені у зв'язку з анексією Криму, збережуться до відновлення контролю України над півостровом. Посол США в ООН заявила в програмі ABC News в неділю, що президент Дональд Трамп не перешкоджав її критиці на адресу Росії, хоча він, як і раніше, незадоволений повідомленнями ЗМІ про розслідування Конгресу та інших органів, які намагаються встановити, чи входило його оточення в змову з російською владою , щоб допомогти його перемозі на виборах.

«Президент жодного разу не дзвонив мені і не говорив: "Не критикуй Росію". Він жодного разу не дзвонив мені і не вказував, що я повинна говорити, - заявила Гейлі. - І я критикую Росію ».

Гейлі заявила, що захоплення Росією належному Україні Криму в 2014 році був неправильним кроком, так само як і підтримка проросійських бійців на сході України, які борються з урядовими військами.

«Коли вони роблять щось не так, у мене немає проблем з тим, щоб заявити про це», - сказала вона. За словами Гейлі, президент не висловлював незгоду з нею в питанні про притягнення Росії до відповідальності.

Коли дипломата запитали, чи вважає вона, що Трамп також повинен піддати критиці Росію, вона відповіла ствердно.

«Звичайно так. У нього повно справ, але він не перешкоджає мені критикувати Росію», - сказала вона.

«США продовжують засуджувати і закликають до негайного припинення російської окупації Криму», - заявила Гейлі. Вона додала, що санкції, введені проти Росії «в зв'язку з Кримом», залишаться в силі, «поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні».

Раніше американська розвідка дійшла висновку, що російська влада за вказівкою президента Володимира Путіна втручалась в президентські вибори в США, щоб допомогти Трампу здобути перемогу над екс-держсекретарем Гілларі Клінтон.

Сьогодні ФБР намагається встановити, чи входили соратники Трампа в злочинну змову з російською владою, щоб підвищити шанси Трампа на перемогу на торішніх виборах. Крім того, комітети Сенату і Палати представників з розвідки проводять власне розслідування російського втручання в хід виборів.

Трамп неохоче погодився з висновками національної розвідки про російське втручання, але при цьому не раз зневажливо коментував висвітлення ЗМІ ходу розслідувань.

У суботу він написав у Твіттері: «Ті ж самі брехливі ЗМІ, які заявляли, що "Трамп не може прийти до перемоги", сьогодні проштовхують фальшиву історію з Росією. Суцільне шахрайство!»