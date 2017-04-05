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Час-Time: Члени Радбезу ООН засудили трагедію в Сирії

Час-Time: Члени Радбезу ООН засудили трагедію в Сирії
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«Скільки ще має загинути дітей, аби Росія не лишалася байдужою?» - посол США в ООН Ніккі Гейлі на терміновому засіданні Радбезу ООН закликала Москву використати вплив, який вона має на режим Асада, аби покласти кінець жахіттям у Сирії. Президент США Трамп назвав хімічну атаку в Сирії «невимовним жахом». В Атлантичній Раді США говорили сьогодні про успіхи і невдачі України на шляху реформ. Гість студії: один із учасників конференції, професор Віктор Мусіяка. Про ці та інші події 5 квітня дивіться в ефірі Час-Time.

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