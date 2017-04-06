Час-Time: Як українські військові проходять реабілітацію у Лос-Анжелесі

Завдяки підтримці української громади США військові з України Олександр Пономарьов і Дмитро Медведь проходять реабілітацію у Лос-Анджелесі. Дивіться сюжет про цих мужніх українців в ефірі Час-Time. Кілька сенаторів США в аналітичному центрі «Атлантична Рада» переконували, що майбутнє України буде вирішуватись лише за участі України, та закликали допомогти Україні та змусити Росію відповідати за свої дії. Президент Дональд Трамп розглядає можливість військового сценарію як відповідь на хімічну атаку цього тижня у Сирії - про це він говорив із членами Конгресу. Про ці та інші важливі події 6 квітня дивіться в ефірі Час-Time: