32 людини загинули в Єгипті внаслідок вибухів в двох церквах

32 людини загинули, десятки отримали поранення в неділю внаслідок вибухів в двох коптських церквах у той час, коли проходило богослужіння Вербної неділі. Перший вибух стався в церкві в місті Танта на північ від єгипетської столиці. Агентство Рейтер повідомляє про 25 загиблих. Кілька годин після того стався других вибух, у місті Александрія. Там загинула 21 людина.

Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання ІДІЛ.

Папа Римський, який має відвідати Каїр цього місяця, засудив насилля та висловив глибоке співчуття всім єгиптянам та главі Коптської церкви. Близько 10 відсотків населення Єгипту складають коптську громаду. Неодноразово вони ставали мішенню ісламістських терористів.