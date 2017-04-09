За лаштунками боїв української «Dream Team»: тріумф українських боксерів у США

Кілька годин тому Україна стала свідком тріумфу українських боксерів. Олександр Усик, Олександр Гвоздик та Василь Ломаченко не залишили шансів своїм суперниками на рингу. Бої проходили у передмісті Вашингтона, але судячи з атмосфери у залі, складалося враження що українці виступали в рідних стінах.

На один день, передмістя Вашингтона, а саме розважальний центр щойно побудованого казино перетворився на концентрований осередок української громади США. На бої українських боксерів з’їхалися вболівальники з усіх сусідніх і не тільки штатів. Юрій Ковальський з братом та друзями приїхали з Коннектикуту. Кажуть, не могли пропустити таку подію:

«Треба підтримувати взагалі наших спортсменів, тим більше за кордоном ну щоб вони могли якось більше розвиватись і відчувати нашу підтримку тут в Америці».

Інші вболівальники Ломаченка, Усика та Гвоздика приїхали підтримати їх з протилежного кінця східного узбережжя США, Флориди. Хлопці зізнаються, скучили за українським духом, а щойно побачили синьо-жовту символіку одразу стало тепліше.

«Сьогодні приїхали, вчора працювали до 10-ї години вечора, прийшли додому, поїли і 16 годин сьогодні їхали, приїхали, заселилися в готель і зразу сюди. Вийшли з готелю, в нас пробите колесо, ще колесо міняли і відразу сюди», - розповідає Іван Нікульников».

Українці буквально заповнили розважальний центр, і тільки постійні питання від американців «це прапор якої країни?» нагадують – це передмістя американської столиці.

Підтримували хлопців вболівальники по-різному. Ось наприклад далекобійник Василь, з Брукліна, цілий вірш написав:

«Хто захоче бій дивитись

Нехай їде в Меріленд

Ломаченко буде битись,

Усик - Український бренд.

Рідна Хортиця, звичайно,

Це ж реклама і дівки,

буде гарно, буде файно,

будуть питись горілки»

Під час самих поєдинків вболівальники не підвели. Підтримка була такою, що, схоже, присутні американці почали заздрити такому патріотизму.

А троє Українських боксерів, у свою чергу, феєрично вкладали суперників на підлогу. Олександр Гвоздик у третьому раунді неначе вимкнув опонента. Ломаченко, вже в звичному для себе стилі, фактично понизив Сосу у класі. А Усик виграв по очках, Американець – Гантер, категорично відмовлявся падати, хоча й ледь тримався на ногах.

«По перше я співала гімн України, а по друге наші Хлопці виграли в історичній події, всі троє зразу виграли і це просто було. Це шок був для мене і для всіх», - розповідає Юлія Ступень.

Інші кажуть – отримали повний екстаз.

З даху посольства України у США у Вашингтоні зняли державний прапор, щоб подарувати українським боксерам, які в неділю здобули перемоги у боях із суперниками в місті Оксон-Хілл. Про це на сторінці у Facebook повідомляє посольство України у США.

«Державний прапор України, який зняли з даху Посольства та подарували Василю Ломаченку, Олександру Усику, Олександру Гвоздику та промоутеру українських чемпіонів, легендарному Бобу Аруму з Top Rank Boxing на знак наших найкращих побажань», – йдеться в повідомленні під фото з подарунком від українського посла.