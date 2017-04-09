Президент Трамп розгляне варіанти усунення північно-корейської загрози

Американський авіаносець «Карл Вінсон» у супроводі ще трьох кораблів підтримки направляється до Корейського півострова "у відповідь на провокації з боку Північної Кореї", кажуть у Пентагоні.

Військові кажуть, мета місії - бути фізично присутнім у регіоні через загострення ситуації після випробувань Північною Кореєю балістичних ракет та продовження ядерної програми.

Президент Трамп попросив американських силовиків надати йому варіанти способів усунення північно-корейської ядерної загрози, сказав в інтерв’ю каналу Fox News Радник з національної безпеки Герберт Реймонд Макмастер.

«Це злодійський режим, який тепер має ядерні можливості. Так що президент попросив нас бути готовими дати йому повний спектр варіантів способів усунення цієї загрози, яка постала перед американцями та нашими союзниками і партнерами у регіоні».

У суботу Президент США Дональд Трамп розмовляв телефоном з виконувачем обов'язків президента Південної Кореї. У Білому Домі кажуть, сторони домовилися тримати тісний контакт на політичному та військовому рівнях. Раніше президент Трамп говорив, що готовий діяти самостійно, аби нейтралізувати ядерну загрозу з боку Північої Кореї.