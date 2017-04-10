Час-Time: На зустрічі глав МЗС Великої Сімки говорять про Сирію та роль Росії у цьому конфлікті

На зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої Сімки в Італії домінують теми громадянської війни у Сирії та роль у цьому конфлікті Росії. Кореспондент «Голосу Америки» у Лондоні розповідає про підсумки першого дня наради та чому саме Велика Британія вимагає санкцій проти Москви. Експерти аналітичного центру «Атлантична Рада» наголошують: економічного зростання Україна може досягти, лише борючись із корупцією та проводячи необхідні реформи. А західні країни мають сприяти цьому, надаючи Києву більше фінансової допомоги. Про ці та інші важливі події 10 квітня дивіться в ефірі Час-Time: