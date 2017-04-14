Час-Time: Що відбувається в сфері безпеки у світі та в Україні

Реформування сфери безпеки та оборони лишається одним із найбільш нагальних викликів для України. Говоримо про це із керівником проектів Києво-Могилянської бізнес школи, експертом вашингтонського Центру Вілсона та у минулому керівником жіночої сотні Майдану Анною Коваленко. Також в ефірі: Трамп назвав «дуже успішним» удар американських військ по комплексу бункерів ІДІЛ в Афганістані; США готові завдати попереджувального удару по КНДР у разі, якщо будуть отримані дані про підготовку Пхеньяна до нового ядерного випробування, повідомляють NBC News; Пхеньян зі свого боку заявляє, що готовий до війни. Час-Time, 14 квітня, НАЖИВО: