Турки обирають між парламентською та президентською республікою

Майже 52 відсотка турків, які взяли участь у недільному референдумі, проголосували за внесення змін до Конституції, які перетворять Туреччину з парламентської республіки на президентську. Такими є результати підрахунку 95 відсотків бюлетенів, про що повідомляє державне інформаційне агентство Туреччини «Анадолу».

Зміни до Конституції передбачають 18 поправок, серед них - ліквідацію посади прем’єр-міністра та значне розширення виконавчих повноважень президента. Відтак, відміняється політичний нейтралітет президента, він зможе очолювати політичну партію. Також віднині президент зможе розпускати парламент та матиме більше повноважень при призначенні суддів, у тому числі до Конституційного суду.

Ердоган може залишатися на посаді аж до 2029 року. Діючий президент наполягає, що такі зміни допоможуть запровадити в Туреччині ефективне урядування, вирішити проблеми тероризму та пожвавити економіку. Це будуть найбільш радикальні зміни політичної системи країни за всю сучасну історію.

Передбачається, що зміна державного устрою Туреччини також вплинуть на її останнім часом напружені відносини з Європейським Союзом. Член НАТО. Туреччина стримувала потік іракських та сирійських біженців в ЄС. Ердоган каже, що скоріш за все перегляне ці домовленості з Європейським Союзом після проведення референдуму.