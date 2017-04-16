Принаймні 126 осіб загинули під час нападу на автобус біженців біля Алеппо

Кількість загиблих від атаки на автобуси біля Алеппо, в яких перебували сирійські біженці, перевищили 120 осіб. Про це в неділю повідомила правозахисна організація «Сирійська Обсерваторія прав людини». Автобуси з шиїтськими біженцями чекали на кордоні з територією, контрольованою урядовими силами відповідно до домовленостей досягнутими між сторонами.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальності за найкривавіший у цьому році напад. Проурядові ЗМІ кажуть, що здійснена вона була нападником-смертником. Більшість загиблих мешканці селищ аль-Фуа та Кефрая у провінції Ідліб. Загинули також і повстанці, які охороняли автобуси, кажуть представники Обсерваторії.