Тисячі активістів вимагають від Трампа оприлюднити свої податкові декларації

Дата протестів обрана не випадково, адже саме 15 квітня в США останній день, коли кожен американець має виконати свій громадянський обов’язок та відзвітуватися перед державою про свої доходи та сплатити свою долю податків до бюджету. В Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Чикаго, Вашингтоні і ще десятках містечок по всій країні люди вимагали, аби президент Трамп публічно відзвітувався про сплату своєї частини податків, ще й за минулі роки. Демонстрації, які мали мирний характер, в деяких містах перетворилися на масові сутички. В хід пішли шумові гранати та сльозогінний газ. Поліція у захисному спорядженні, напоготові застосувати силу. В результаті 15 демонстрантів були затримані.

«Ми не проплачені мітингувальники. Президент якось казав, що тільки преса цікавиться його податками, але це не правда. Ми всі хочемо знати, чи платив він податки усі ці роки”, - каже Джулі Ниї.

Ще на перших дебатах із Гілларі Клінтон Трамп обіцяв згодом оприлюднити свою податкову декларацію. Пізніше риторика вже обраного президента Трампа змінилася.

«Він не збирається оприлюднювати свої декларації. Ми пройшли із цим через вибори. За нього проголосували. Людей його декларації не цікавлять”, - стверджує його радниця Келіенн Конвей.

Проте судячи із кількості людей, які вийшли на протести по всій країні, цього не скажеш. В американському менталітеті якось не вкладається: як так, коли перша особа держави не оприлюднює свої податкові декларації. Це як свята святих, усі президенти в історії США це робили.

«З точки зору протесту безпосередньо, не думаю що це напряму змусить Трампа оприлюднити свої декларації, проте це однозначно матиме вплив на Конгрес та інших політиків, які зможуть на нього натиснути", - каже учасник акції Квентін.

Чого не скажеш про прихильників президента. Вони вірять та знову готові надати йому другий шанс.

Учасники акції ж стоять на своєму, хоча й припускають що декларацію за минулий рік президент все ж таки оприлюднить. Проте, кажуть, це не вирішує проблему – адже люди хочуть бачити, скільки він сплатив до державного бюджету й за минулі роки, коли активно займався бізнесом.