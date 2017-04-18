Пенс прибув до Японії для переговорів з питань безпеки та торгівлі

Напередодні віце-президент заявив, що США переглядають торговельні угоди, щоб вони були вигідні як Америці, так і її партнерам
Віце-президент Майк Пенс прибув до Японії для переговорів, увага яких, як очікується, зосереджуватиметься на питаннях торгівлі з головним союзником Америки в регіоні.
Завершуючи візит до Південної Кореї, Пенс заявив провідним підприємцям в Сеулі у вівторок, що адміністрація вивчає торговельні угоди свіжим поглядом в рамках своєї політики «Америка – понад усе».
«Ми переглядаємо наші торговельні угоди по всьому світу, з тим щоб вони йшли на благо нашої економіки і на благо нашим торговельним партнерам», - заявив Пенс, виступаючи в Американській торговій палаті в Кореї.
Представники Білого дому повідомили, що зустрічі економічного характеру в Токіо з заступником прем'єр-міністра Таро Асо і іншими офіційними особами, покликані закласти основу для майбутніх дискусій після того, як США вийшли з угоди, яка об’єднувала країни тихоокеанського регіону.
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