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Час-Time: Чому візит президента України до Лондону є особливим?

Час-Time: Чому візит президента України до Лондону є особливим?
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Зараз в ефірі: Петро Порошенко прибув з офіційним візитом до Лондона на запрошення прем’єр-міністра країни Терези Мей. Перед візитом він провів телефонну розмову з лідерами країн Нормандської четвірки. Чому цей візит президент України є особливим – говоримо з кореспондентом «Голосу Америки» у Лондоні. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про плани провести дострокові загальні вибори у країні. А у Франції в неділю відбудеться перший тур президентських виборів. Про ці та інші важливі події 18 квітня дивіться в ефірі Час-Time:

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