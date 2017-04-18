Час-Time: Чому візит президента України до Лондону є особливим?

Зараз в ефірі: Петро Порошенко прибув з офіційним візитом до Лондона на запрошення прем’єр-міністра країни Терези Мей. Перед візитом він провів телефонну розмову з лідерами країн Нормандської четвірки. Чому цей візит президент України є особливим – говоримо з кореспондентом «Голосу Америки» у Лондоні. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про плани провести дострокові загальні вибори у країні. А у Франції в неділю відбудеться перший тур президентських виборів. Про ці та інші важливі події 18 квітня дивіться в ефірі Час-Time: