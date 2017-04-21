Напади у Парижі: кому французи довірять покращити безпеку країни?

Стрілянина у центрі Парижа, в результаті якої загинув службовець поліції, сталася у четвер увечері, коли 11 кандидатів на президентську посаду Франції брали участь у телевізійних дебатах у передостанній день виборчої кампанії.

Близько 9 години вечора на Єлисейських полях підозрюваний вийшов з автомобіля поблизу мікроавтобуса з поліцією і почав стріляти з автоматичної зброї.

Нападник устиг убити одного і поранити двох перед тим, як його застрелили.

Франція, країна з найбільшим мусульманським населенням у Європі, в останні роки стала жертвою найкривавіших терористичних нападів, і з 2015 року там діє надзвичайний стан.

Заперечень, що останній напад вплине на голосування у неділю фактично не лунає, але передбачення про наслідки для результатів важливих для Європи виборів розходяться.

Журналісти й коментатори у Франції припускають, що ситуація може схилити деяких виборців на бік таких кандидатів правого спрямування як Марін Ле Пен та Франсуа Фійон, котрі виголошують жорсткі гасла.

Лідер ультра-правого Національного Фронту Марін Ле Пен ще раніше заявляла про наміри відмовитися від “шенгенських” правил про вільне пересування у Європі і закрити французькі кордони, а також депортувати іноземців, підозрюваних у зв’язках з ісламістським екстермізмом.

Під великим питанням опинилася оцінка виборцями слів і намірів провідного суперника Ле Пен - Емманюеля Макрона, якого вважають порівняним новачком у великій політиці.

Макрон сказав учора французькому радіо, що загроза тероризму є “частиною нашого щоденного життя на багато майбутніх років”.

Такі слова лунають реалістично, але виборці можуть, або належним чином оцінити відвертість кандидата, або вирішити, що країну має очолити людина з обіцянками подолати тероризм.

Франсуа Фійон, який виступав на теледебатах, коли подробиці про паризький напад почали надходити, схвалив дії поліції і віддав шану загиблому службовцю.

Частина кандидатів оголосили, що скасовують виборчі мітинги в останній день кампанії - п’яницю.

Виборчі дільниці відкриваються у неділю 23 квітня.

Другий тур голосування відбудеться рівно через два тижні.

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