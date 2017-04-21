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Напади у Парижі: кому французи довірять покращити безпеку країни?

Напад на поліцію стався у самому серці Парижа, де завжди багато туристів

Стрілянина у центрі Парижа, в результаті якої загинув службовець поліції, сталася у четвер увечері, коли 11 кандидатів на президентську посаду Франції брали участь у телевізійних дебатах у передостанній день виборчої кампанії.

Близько 9 години вечора на Єлисейських полях підозрюваний вийшов з автомобіля поблизу мікроавтобуса з поліцією і почав стріляти з автоматичної зброї.

Нападник устиг убити одного і поранити двох перед тим, як його застрелили.

Франція, країна з найбільшим мусульманським населенням у Європі, в останні роки стала жертвою найкривавіших терористичних нападів, і з 2015 року там діє надзвичайний стан.

Одинадцять кандидатів перед теледебатами у четвер увечері.

Одинадцять кандидатів перед теледебатами у четвер увечері.

Заперечень, що останній напад вплине на голосування у неділю фактично не лунає, але передбачення про наслідки для результатів важливих для Європи виборів розходяться.

Журналісти й коментатори у Франції припускають, що ситуація може схилити деяких виборців на бік таких кандидатів правого спрямування як Марін Ле Пен та Франсуа Фійон, котрі виголошують жорсткі гасла.

Марін Ле Пен заявила, що боротиметься з тероризмом рішучіше.

Марін Ле Пен заявила, що боротиметься з тероризмом рішучіше.

Лідер ультра-правого Національного Фронту Марін Ле Пен ще раніше заявляла про наміри відмовитися від “шенгенських” правил про вільне пересування у Європі і закрити французькі кордони, а також депортувати іноземців, підозрюваних у зв’язках з ісламістським екстермізмом.

Під великим питанням опинилася оцінка виборцями слів і намірів провідного суперника Ле Пен - Емманюеля Макрона, якого вважають порівняним новачком у великій політиці.

Макрона вважають новачком, хоч він був міністром.

Макрона вважають новачком, хоч він був міністром.

Макрон сказав учора французькому радіо, що загроза тероризму є “частиною нашого щоденного життя на багато майбутніх років”.

Такі слова лунають реалістично, але виборці можуть, або належним чином оцінити відвертість кандидата, або вирішити, що країну має очолити людина з обіцянками подолати тероризм.

Франсуа Фійон, який виступав на теледебатах, коли подробиці про паризький напад почали надходити, схвалив дії поліції і віддав шану загиблому службовцю.

Фійон заплямований звинуваченнями у корупції, але передбачуваний.

Фійон заплямований звинуваченнями у корупції, але передбачуваний.

Частина кандидатів оголосили, що скасовують виборчі мітинги в останній день кампанії - п’яницю.

Виборчі дільниці відкриваються у неділю 23 квітня.

Другий тур голосування відбудеться рівно через два тижні.

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