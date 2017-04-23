СММ ОБСЄ: під селом Пришиб загинув один, поранені двоє співробітників місії

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ оновила дані про кількість своїх поранених співробітників. Згідно з повідомленням, загинув один, госпіталізовані двоє членів патруля місії.

«СММ ОБСЄ може підтвердити, що патруль, який складався з шести членів на двох броньованих машинах потрапив у серйозний інцидент. Патруль їхав у безпосередній близькості від населеного пункту Пришиб, у районі, неконтрольованому урядом у Луганській області. У результаті один член патруля помер, двоє були госпіталізовані», – повідомили спостерігачі й пообіцяли надати нову інформацію після її надходження.

В МЗС України підтвердили, що загибла особа - американський громадянин. За словами прес-секретаря посольства Австрії, одна з поранених - громадянка Німеччини.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили в підриві автомобіля ОБСЄ в районі села Пришиб Слов’яносербського району «підготовлену українську диверсійно-розвідувальну групу». Бойовики раніше також заявили, що автомобіль Спеціальної

Українська сторона Спільного центру контролю та координації (СЦКК) режиму припинення вогню на Донбасі повідомила, що 23 квітня близько 10:17 під час здійснення патрулювання в районі контрольованого угрупованням «ЛНР» населеного пункту Пришиб «ймовірно на міні підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ».моніторингової місії ОБСЄ, в якому загинули та поранені співробітники місії, «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».