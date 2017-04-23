Макрон та Лен Пен виходять у других тур виборів у Франції-попередній підрахунок голосів

Незалежний центрист Емануель Макрон та лідерка ультраправої партії Народний Фронт Марін Ле Пен - виходять у другий тур президентськи[ виборів у Франції, які відбудуться 7 травня. Явка у першому турі може сягнути 80-ти відсотків. Про це свідчать перші дані підрахунку голосів.

Ці називають визначальними не лише для самої країни, але і для майбутнього Європейського Союзу. У перегонах брали участь 11 кандидатів, які представляють найрізноманітніші сили - від крайніх правих до крайніх лівих.

Голосування, до якого була прикута пильна увага громадськості, проходило в умовах підвищених заходів безпеки після теракту в Парижі, який стався кілька днів тому.

Близько 50 тисяч поліцейських і 7 тисяч військових, включаючи спецназ, чергували на вулицях у зв'язку з напруженістю, що виникла після теракту, відповідальність за який взяла на себе терористичне угрупування «Ісламська держава». В результаті стрілянини на Єлисейських полях в центрі Парижа один поліцейський загинув, ще кілька людей отримали поранення. Після стрілянини на Єлисейських полях президент США Дональд Трамп написав в «Твіттері»: «Народ Франції більше не потерпить такого. Це матиме великий вплив на президентські вибори! »

Це перші вибори, які проходили в умовах надзвичайного стану, введеного після терактів в Парижі в 2015 році, і, на думку спостерігачів, недавня стрілянина в столиці привела на виборчі дільниці людей, які в іншому випадку утрималися б від участі у виборах. У виборах 2012 року підсумкова явка склала 80 відсотків від загального числа зареєстрованих виборців.

Еммануель Макрон - проєвропейський кандидат, який підтримує інтереси ділових кіл і тісно пов'язаний з непопулярним президентом-соціалістом Франсуа Олландом. Його прихильники проживають, головним чином, в процвітаючих міських районах, де глобалізація принесла користь багатьом.

Лише трохи від нього відстає Ле Пен, яка хоче в значній мірі обмежити імміграцію до Франції, особливо - з мусульманських країн. Крім того, вона виступає за те, щоб Франція вийшла з Європейського Союзу. Її електорат - це в основному жителі колишніх промислових районів Франції, де високий рівень безробіття і панує розчарування сучасним соціально-економічним порядком.

Ще одним провідним кандидатом є Франсуа Фійон, який є соціальним консерватором та виступає за скорочення державних витрат і проведення глибоких реформ в ЄС.

Лише за кілька тижнів до дня голосування популярності набрав політик крайньо-лівих поглядів Жан-Люк Меленшон, якого бачать як борця за права бідних.

За французьким законом перемогу отримає кандидат, який набирає абсолютну більшість.