Порошенко запропонував Тіллерсону активізувати питання розміщення на Донбасі контингенту ООН

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном. Під час розмови Порошенко, зокрема, запропонував очільнику Держдепартаменту США знову розглянути питання розміщення на Донбасі контингенту під егідою ООН.

«Петро Порошенко висловив співчуття рідним та близьким американського представника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, загиблого внаслідок сьогоднішнього підриву патруля на окупованій території, а також засудив усі форми постійного перешкоджання бойовиками роботі СММ ОБСЄ», – повідомляє Адміністрація президента України.

За повідомленнями прес-служби президента України, сторони висловили занепокоєння у зв’язку з розвитком ситуації на Донбасі та відзначили важливість виконання Мінських домовленостей.

23 квітня внаслідок підриву автомобіля СММ ОБСЄ у населеному пункті Пришиб загинув один громадянин США, ще двоє працівників місії було поранено. Обидва, громадянка Німеччини та громадянин Чеської республіки, були доставлені в лікарню.

У Вашингтоні про телефонну розмову поки що не повідомляли.