Авіаносець «Карл Вінсон» проводить вчення з японськими есмінцями

До американського авіаносця, який рухається до Корейського півострова, приєдналися два японські есмінці. Кораблі двох країн в неділю приступили до спільних навчань в західній частині Тихого океану.

Раніше президент США Дональд Трамп віддав розпорядження про зміну маршруту ударної групи авіаносця "Карл Вінсон», в яку входять ракетний крейсер і ракетний есмінець і яка прямувала в бік Австралії. Розпорядження було зроблено на тлі посилення напруженості на Корейському півострові у зв'язку ракетними і ядерними випробуваннями в КНДР.

ВМС США повідомили, що спільні навчання носять «рутинний» характер і спрямовані на відпрацювання спільних дій у відповідь на море і вдосконалення обороноздатності, а також на відпрацювання навичок спільного маневрування.

Північна Корея провела випробування, незважаючи на введені проти неї санкції ООН. Трамп пообіцяв не допустити, щоб Північна Корея отримала можливість нанесення ядерного удару по території США, зазначивши, що для цього розглядаються будь-які варіанти, включаючи військові дії.