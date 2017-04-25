Час-Time: Колишньому раднику президента США загрожує кримінальне переслідування

Члени спеціальної комісії, що розслідує можливі зв`язки Трампа з Росією, заявили, що колишній радник Трампа з національної безпеки Майкл Флінн не оприлюднив, як того вимагає закон, проплати, які він отримав в 2015 році від Росії і Туреччини. Україна готується до відзначення чергових роковин аварії на Чорнобильській станції. Перша черга грандіозної сонячної станції в Чорнобилі скоро дасть струм - про це в інтерв’ю «Голосу Америки» сказав міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.