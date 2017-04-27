Російський військовий розвідувальний корабель «Лиман» затонув біля берегів Туреччини

Біля чорноморського узбережжя Туреччини сталося зіткнення російського військового розвідувального корабля з вантажним судном. Всі 78 членів команди «Лиману» врятовані, запевняють посадовці Туреччини.
«Зіткнення були, але таких випадків, щоб корабель після зіткнення затонув, я не пам’ятаю», - зазначив колишній командувач Чорноморського флоту Віктор Кравченко в коментарі агенції Інтерфакс.
«Лиман» було побудовано в Гданську і спущено на воду в 1970 році. З 1974 року «Лиман» входить до складу Чорноморського флоту. Він базувався в Севастополі і часто відвідував сирійський порт Тартус, за інформацією сайту ВМС Росії, повідомляє BBC. Чіткої інформації про завдання «Лиману» на цьому маршруті не надходило як і про причини аварії, однак повідомляється про погану видимість через туман.
Дивіться також: Як була винайдена вакцина проти поліомієліту
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum