Російський військовий розвідувальний корабель «Лиман» затонув біля берегів Туреччини

Біля чорноморського узбережжя Туреччини сталося зіткнення російського військового розвідувального корабля з вантажним судном. Всі 78 членів команди «Лиману» врятовані, запевняють посадовці Туреччини.

«Зіткнення були, але таких випадків, щоб корабель після зіткнення затонув, я не пам’ятаю», - зазначив колишній командувач Чорноморського флоту Віктор Кравченко в коментарі агенції Інтерфакс.

«Лиман» було побудовано в Гданську і спущено на воду в 1970 році. З 1974 року «Лиман» входить до складу Чорноморського флоту. Він базувався в Севастополі і часто відвідував сирійський порт Тартус, за інформацією сайту ВМС Росії, повідомляє BBC. Чіткої інформації про завдання «Лиману» на цьому маршруті не надходило як і про причини аварії, однак повідомляється про погану видимість через туман.

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