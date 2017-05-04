Час-Time: Міжнародна реакція на обстріли на сході України

В ефірі Час-Time: Обстріли на сході України не припиняються. Місія США в ОБСЄ назвала дії Росії невпинними порушеннями міжнародного права. Ситуація на сході України може бути стабілізована виключно повним виконанням Мінських угод, - йдеться у заяві посольства Франції в Україні. Військова та інша допомога Україні має бути пріоритетом політики США - про це під час двох останніх слухань у Конгресі говорили американські законодавці, урядовці та військові. Гість студії: начальник управління двостороннього співробітництва Генштабу ЗСУ полковник Геннадій Коваленко.