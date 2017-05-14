Хто стоїть за кібератаками «Тіньових брокерів» - думки експертів розійшлися

Якнайменш 100 тисяч організацій у 150 країнах світу постраждали від останньої глобальної кіберкатаки. Про це в неділю заявив директор Інтерполу Роб Вейнрайт. Російська компанія «Лабораторія Касперського», що працює в сфері комп'ютерної безпеки, заявила, що більше за інші країни постраждала Росія.

Компанія однією з перших виявила WannaCry - вірус, який використовує уразливість в операційній системі Windows для шифрування файлів без дозволу користувача. Багато фахівців вважають, що група хакерів, відома під назвою The Shadow Brokers («Тіньові брокери»), викрала код у Агентства національної безпеки США і використала його як інструмент для вимагання грошей у користувачів в обмін на повернення доступу до їх даних.

МВС РФ і Російські залізниці підтвердили, що вони також постраждали від вірусної атаки. Російська телекомунікаційна компанія «Мегафон» також випустила заяву, в якій повідомила, що її сервери піддалися атаці. Інші ключові російські міністерства і Центробанк спростовували повідомлення, що комп'ютери, що належать до державної інфраструктурі, піддалися злому. У заявах для російських ЗМІ вони стверджували, що їм вдалося запобігти вірусній атаку завдяки відмові від операційної системи Windows, і відзначали перевагу резервного копіювання з використанням російської операційної системи «Ельбрус». Їх твердження не були підкріплені заявами зовнішніх експертів.

Кремль давно ставиться з підозрою до західних технологічних компаній, стверджуючи, що вони працюють в змові з американськими розвідувальними службами.

У 2014 році Державна Дума прийняла закон, що вимагає від західних технологічних компаній, таких як Facebook, Twitter і Google, перенести свої сервери в Росію для захисту призначених для користувача даних росіян. Хоча цей закон поки що не працює в повну силу, російські інтернет-активісти стверджують, що він дає російським спецслужбам небезпечний доступ до особистих даних в умовах відсутності серйозної правового захисту.

Тим часом російське інтернет-спільнота обговорює масштаб атаки проти Росії, а також твердження, що джерела вірусу знаходяться в надрах Агентства з національної безпеки США.

Користувачі захищеного месенджера Telegram, створеного російськими розробниками, висловлюють припущення, що вірус є результатом змови, спрямованого на зрив виборів президента Росії в 2018 році, нібито у відповідь на дії російських хакерів, в яких американські розвідслужби побачили втручання в президентські вибори в США в минулому році. Однак, відомий російський експерт в галузі розвитку Інтернету Антон Носик назвав ці заяви «дуже смішною» новиною. Інші представники російської IT-індустрії також не підтримали припущення, що Росія зазнала навмисного удару. Ілля Сачков, генеральний директор московської компанії Group-IB, яка відстежує випадки шахрайства в Інтернеті, в інтерв'ю московській радіостанції Business FM заявив: «У цьому немає ніякої політики, в цьому немає ніякої цілеспрямованості, вірус поширюється, можна сказати, випадково».

Відреагував на припущення про причетність до атаки АНБ і Едвард Сноуден - колишній контрактор агентства, який отримав притулок в Росії після того, як в 2013 році він організував витік секретних документів відомства в пресі. У серії твітів Сноуден заявив, що АНБ несе моральну відповідальність за витік. «Не дивлячись на попередження, АНБ розробляє небезпечні інструменти для атак, здатний вражати західне програмне забезпечення, - написав він. - Сьогодні ми бачимо, чим це обертається».